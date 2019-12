“Mer agitée et vents forts” : la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la vigilance

[#météo] Conditions météorologiques difficiles du dimanche 8 décembre au lundi 9 décembre 2019 sur toute la façade maritime Manche - mer du Nord. Appel à la prudence et à la vigilance➡️https://t.co/2mSmMA2j9K pic.twitter.com/LbsWXRGLgK — PREMAR Manche (@premarmanche) December 6, 2019

#MeteoDuWE

Samedi : Temps pluvieux sur une bonne partie du pays.

Dimanche : ⚠️ Fort vent sur les côtes de la Manche qui se renforcera dans la nuit de dimanche à lundi (>100km/h). ▶️ Restez informés et suivez l'évolution de la situation sur @VigiMeteoFrance https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/1cXqesYU2q — Météo-France (@meteofrance) December 6, 2019

Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, des conditions météorologiques "difficiles" sont à prévoir à partir de ce dimanche 8 décembre sur les côtes des Hauts-de-France. En raison de "la conjonction d’une mer agitée et de vents forts", elle appelle à une vigilance accrue jusqu'au lundi en fin d'après-midi."L’impact du vent, de secteur sud-ouest puis nord-ouest en fin de période, sera important, prévient-elle dans un communiqué diffusé ce vendredi . Sa force moyenne sera de 30-40 nœuds (55-74 km/h) ; les rafales les plus fréquentes seront de 40-45 nœuds (74-83 km/h) mais atteindront régulièrement 50-55 nœuds (92-102 km/h). Le risque de voir ces rafales atteindre 60 nœuds (111 km/h) est élevé."La pratique d'activités nautiques est déconseillée et il est recommandé aux usagers de vérifier l'amarrage des navires et l'arrimage du matériel. Une perte en mer de celui-ci doit être signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) par un appel au 196.Dans les terres du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, des vents moyens à 50km/h avec des rafales jusqu'à 90km/h sont prévus localement par Météo France au cours de la nuit de dimanche à lundi. Leur force devrait faiblir en fin de journée et la nuit suivante.