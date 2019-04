Mer du Nord : des chercheurs tombent par hasard sur une épave du XVIe siècle

Les plaques de cuivre et les poutres de l'épave remontées à la surface. / © Koen van Weel / ANP / AFP

Un navire construit vers 1540

Onderzoekers hebben n Nederlands #scheepswrak uit begin 16e eeuw met lading koperplaten gevonden.

De oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Minister Van Engelshoven maakte dit vandaag bekend op #persconferentie bij de RCE.https://t.co/hvlKZmxeov pic.twitter.com/AfJWFeaT4H — RCE_cultureelerfgoed (@RCE_erfgoed) 3 avril 2019

Des inscriptions gravées sur les plaques de cuivre repêchées. / © Koen van Weel / ANP / AFP

"Il s'agit de la plus ancienne épave jamais découverte dans les eaux néerlandaises", a précisé le ministère dans un communiqué L'épave a été découverte lors de, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, dans la nuit du 1au 2 janvier,(ou îles de la Frise). Près de 350 conteneurs étaient passés par dessus bord. Des dizaines d'entre eux s'étaient échoués sur les plages mais la plupart avaient disparu en mer.Lors des recherches dans les eaux de la mer du Nord, "des plaques de cuivre et des poutres en bois ont été découvertes, ce qui a immédiatement conduit à l'ouverture d'une enquête archéologique", a expliqué le ministère.Les chercheurs ont conclu que, probablement de 30 mètres de long, qui transportait des plaques de cuivre, a-t-il précisé.Les études montrent queet que le navire a étéactuels, qui faisaient à l'époque partie de l'. Les plaques de cuivre sont datées autour de la même période."La particularité est que les plaques portent des marques de la famille Fugger. Au XVIe siècle, la famille Fugger détenait le monopole de la production de cuivre. Cette découverte a une très grande valeur culturelle et archéologique", a souligné le ministère.Installés à Augsbourg, en Bavière,, qui ont notamment joué un rôle clé dans l'élection en 1519 de Charles Quint comme Empereur du Saint-Empire, au détriment de François I. La ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Science, Ingrid van Engelshoven, a salué une "découverte spectaculaire" et un "enrichissement du patrimoine néerlandais"."Je suis très curieuse de savoir quelles informations supplémentaires remonteront à la surface", a-t-elle ajouté, citée dans le communiqué.