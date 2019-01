La Mer du Nord, un port et des plages, voilà Kamini qui découvre Ostende

Les plages d'Ostende dans Les gens des Hauts / © France 3 Hauts-de-France

Les gens des Hauts : Ostende, l’élégante extravagante

Dimanche 27 janvier à 12H55

Sur la côte belge de la Mer du Nord,Chaque matin, en Flandre-Occidentale, plus de 70.000 Ostendais ont la chance de humer l’air marin.Joyeusement, ils nous partagent leurs histoires, émotions et souvenirs.

Un magazine présenté par KAMINI

Réalisé par Olivier Evrard

Cuistax, vous avez dit cuistax ? Mais quèsaco ?

Kamini enquête à Ostende : "Wat is een cuistax ?" / © France 3 Hauts-de-France

Kamini sur la digue d'Ostende / © France 3 Hauts-de-France

La plage d’Ostende ou le destin d’un photographe lillois

Christophe Potigny photographie Ostende dans Les gens des Hauts / © France 3 Hauts-de-France

La ville d'Ostende dans Les gens des Hauts / © France 3 Hauts-de-France

C’est quand même bizarre parfois. Ça, c’est le destin.

Christophe Potigny dans Les gens des Hauts / © France 3 Hauts-de-France

Moussaillons, hissez la grande voile !

Le bateau du Capitaine Patrick Vermandel / © France 3 Hauts-de-France

Le Mercator du port d'Ostande / © France 3 Hauts-de-France

Visite du Mercator

La première chose qui disparaît à bord d’un bateau, c’est la cuillère à café. Je ne sais pas pourquoi ? Donc, ici, on l’a attachée à une chaîne pour que le matin, on puisse tourner le café.

Ostende, ville anglaise ?

Les Anglais à Ostende / © France 3 Hauts-de-France

Sur la digue d’Ostende, tel un inspecteur en quête de vérité,Ni les Flamands, ni les Wallons et encore moins les habitants n’arrivent à en retrouver l’étymologie.Alors Kamini s’incruste parmi les mamies, blague avec les chiens, poursuis des groupes d’amis avec une seule question en tête Wat is een cuistax ?Explications avec Anne Boël qui -après avoir changé de vie- partage son quotidien avec ces drôles de bêtes."Ostende, c’est une ville qui vit toute l’année… La pièce unique de la Belgique, c’est le conférence bike. Une œuvre d’art, réalisée par un artiste américain."Découverte de la plage et de la ville avec le LilloisIl y a 30 ans, la mère de Christophe décide de repartir dans son pays natal, la Belgique.Le jeune homme choisit de s’y installer définitivement. De fil en aiguille, à force d'observer la mer, il devient photographe.Pour Christophe Potigny , Ostende, c’est toujours une histoire de famille."Dans les années 60, mon père venait régulièrement le dimanche, vingt cinq ans avant que je m'y installe. Sur une photo de lui, on peut voir dans le fond, mon immeuble et mon appartement… 55 ans après. C’est quand même bizarre parfois. Ça, c’est le destin."Les bateaux etc’est une vieille histoire. Une passion.L’homme est un véritable loup de mer avec ses 23 ans de marine marchande puis 20 à être Capitaine du port d'Ostende.Voici son portrait. Un portait intime où Patrick confie à Kamini sa passion, la vie de famille difficile des marins, les voyages merveilleux. "Faut avoir une femme comme moi j’en ai une. Elle a élevé mes deux fils."Patrick est désormais capitaine du Mercator et il nous offre une visite particulière.Le Mercator, c’est un fameux trois-mats conçu pour explorer l’Antarctique au début du XXe siècle.Le matelot Kamini visite le bâtiment avec son commandant Patrick qui nous explique tout du compas, du bâbord, des coursives !Au XIXe siècle, les aristocrates anglais traversaient la Manche pour prendre des bains de mer sur l’immense plage d’Ostende.Depuis les lignes de ferries ont fermé, maisLe plaisir d’accueillir les touristes ou amateurs de fish and chips est d'ailleurs ancré au port.Exemple dans la boutique so british de, entre pudding ou pickles, Kamini découvre les connexions d’Ostende avec l’Angleterre.

Le peintre qui murmurait au fantôme d’un autre peintre

Le peintre Patrick Coppens : "Je me suis construit un monde parallèle au monde du réel. " / © France 3 Hauts-de-France

Ma vie, c’est d’être moi-même, mais avec toujours cette ombre d’Ensor en moi.

Patrick Coppens raconte James Ensor

Yo, voilà Maudlin, groupe de rock ostandais !

LGDH. Ostende

Maudlin : "

La mer elle va, vient, donne, reprend. Violente ou calme, douce.

Ostende, cette plage du Nord, cette lumière flamande. La ville a accueilli de nombreux artistes dontexposé au Musée des Beaux-arts.Rencontre avec, un autre artiste, peintre et graveur. Personnage attachant et fantasque, généreux et étonnant. Je me suis construit un monde parallèle au monde du réel.Patrick Coppens a 18 ans quand il découvre la ville d’Ostende et le peintre James Ensor en farfouillant dans une revue. Il quitte alors l’école et file à Ostende pour rencontrer le maître.Quand je me suis rendu compte qu’il était déjà mort, j’ai été très triste de ne pas avoir pu le rencontrer. Et c’est pour ça, que depuis toujours, son ombre, son fantôme me suit. (…) Ma vie, c’est d’être moi-même, mais avec toujours cette ombre d’Ensor en moi.Comme il avait un père anglais et une mère flamande, il avait une double personnalité. Il était d’un côté très bourgeois, mais dans sa tête, il est tout à fait fantasque et ça, c’est le côté flamand !, c’est un groupe d’ici. Ce sont cinq musiciens qui ont tous fait leurs premiers pas sur les plages d’Ostende.Maudlin, en anglais, ça veut dire larmoyant. Alors Maudlin , c’est peut-être pour eux une manière de chanter la tristesse, la profondeur, l’émotion."On joue des musiques très lourdes, très dures, car nous venons de la mer, la mer elle va, vient, donne, reprend. Violente ou calme, douce", dévoile le chanteur Davy Van den Broecke.