Mercato d'hiver : ça bouge (un peu) chez le RC Lens et le LOSC

Le mercato hivernal s'est ouvert le 1er janvier et s'est terminé hier soir, lundi 1er février, à minuit. Du côté des équipes de football du Nord, quelques changements ont eu lieu, avec plusieurs départs et transferts. Mais c'est surtout le "prêt" de Cheikh Niasse (LOSC) à Panathinaïkos en Grèce, sans option d'achat, qui a été le plus remarqué.

Le milieu de terrain, en manque de temps de jeu, n'avait été aperçu sur le terrain qu'une seule fois depuis le début de saison face au Celtic Glasgow, lors de la Ligue Europa. Une occasion pour lui de reprendre le chemin des matchs auprès de la cinquième équipe du classement grec.

🔴 Le LOSC confirme le prêt de Cheikh Niasse au Panathinaïkós (Grèce). Le jeune milieu de terrain lillois, 21 ans, terminera la saison 2020-2021 chez l’actuel 5ème du championnat grec.



Détails ⤵️ — LOSC (@losclive) February 1, 2021

Il sera d'ailleurs rejoint par Yeni Ngbatoko, qui vient de résilier avec En Avant Guingamp (Ligue 2).

Du côté du RC Lens, des effectifs amincis

Chez les Sang et Or, l'objectif de ce mercato était surtout de réduire les rangs, un peu trop fournis selon les dires de l'entraîneur. Franck Haise, avait fait part à plusieurs reprises de son désir d'amincir les effectifs. Et c'est chose faite : Charles Boli a quitté les bancs de Lens pour rejoindre ceux du Paris FC (Ligue 2). Il a été rejoint quelques jours plus tard par Didier Desprez.

De son côté, Gaëtan Robail a été prêté quelques temps à Valenciennes avec option d'achat. Tandis que Cyrille Bayala a rejoint l'AC Ajaccio, où il s'était déjà démarqué durant la saison précédente. Jader Valencia est retourné à Millonarios et Cory Sene a été prêté à Annecy. Enfin, le Serbe Aleksandar Radovanovic signé chez le KV Courtrai, après avoir énoncé son souhait de quitter le RC Lens l'été dernier.

Des effectifs réduits qui permettront à l'équipe de poursuivre sereinement la fin de saison.