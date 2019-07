Mercato : Idrissa Gueye transféré au PSG, le LOSC va toucher un petit chèque

🆕✍️💪 #WelcomeIdrissa



Le Paris-Saint-Germain a officialisé ce mardi 30 juillet le transfert d'Idrissa Gueye jusqu'en juin 2023. Le milieu de terrain sénégalais aurait été transféré depuis le club anglais d'Everton pour 30 millions d'euros selon nos confrères de RMC , à quoi s'ajouteraient 2 millions d'euros de bonus.Idrissa Gueye ayant évolué au LOSC entre 2008 et 2015, les Dogues vont toucher une somme sur le transfert au titre du mécanisme de solidarité, qui a été mis en place sur les transferts internationaux, et qui représente un pourcentage de 2,5% sur la vente, plus 0,5% pour chaque saison entre ses 19 ans et ses 25 ans. Selon les calculs que nous avions réalisé pendant le mercato hivernal , quand le transfert d'Idrissa Gueye se faisait pressentir, le LOSC toucherait entre 750 000 et 800 000 euros, puisque Gueye était au LOSC de ses 19 ans à ses 25 ans. Une somCe même mécanisme de solidarité avait permis au LOSC de toucher un chèque estimé à entre 3,25 et 4,72 millions euros lors du transfert d'Eden Hazard de Chelsea au Real Madrid, en juin dernier.