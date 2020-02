Mercato : Jorris Romil quitte le VAFC pour l'USL Dunkerque

[MERCATO 🔄] @JorrisRomil quitte le #VAFC.



L’attaquant a été libéré de son contrat le liant avec VA ce soir. Il s’engagera demain avec son nouveau club.



Le VAFC lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! pic.twitter.com/8fHSisUbb7 — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 31, 2020

[MERCATO 🖊] Emeric Dudouit et Jorris Romil rejoignent l'USL Dunkerque ! #TeamUSLD 🔵⚪👊https://t.co/20Bq6ODMrV — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) February 1, 2020

Le Valenciennois Jorris Romil a quitté le VAFC vendredi 31 janvier, dernier jour du mercato d'hiver, pour s'engager avec l'USL Dunkerque, en tête du classement de National.L'attaquant de 25 ans, formé à Reims et arrivé à Valenciennes en 2017 (et prêté quelques mois en 2018 aux Herbiers, club avec lequel il dispute la finale de la Coupe de France), a joué une quarantaine de rencontres sous le maillot valenciennois.Cette saison, en Ligue 2, il n'avait marqué qu'un seul but. Si l'USLD poursuit son parcours en National et que le VAFC se maintient, Jorris Romil pourrait bien retrouver son ancien club la saison prochaine.