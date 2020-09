Mercato - LOSC : le défenseur brésilien Gabriel quitte Lille pour Arsenal

🔴 C'est officiel : Gabriel s'engage avec @Arsenal



Lire le communiqué ⤵ — LOSC (@losclive) September 1, 2020

Bienvenue à notre nouveau défenseur Gabriel ! 🇧🇷



Il portera le numéro 6. pic.twitter.com/eGPMRftb9a — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) September 1, 2020

"Ciblé"

Gabriel 🗣 : "Beaucoup de supporters d'Arsenal m'ont envoyé des messages pour me dire de venir. Cela m'a touché et a évidemment influencé ma décision. L' histoire et les valeurs d'Arsenal sont très fortes et le projet actuel est ultra excitant, je vais tout donner !" #AFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/RvSpoXTtmN — Arsenal French Club (@FrenchAFC) September 1, 2020

Le défenseur de 22 ans vient renforcer les options défensives de Mikel Arteta, l'entraîneur de Gunners en quête d'un retour en Ligue des champions après quatre années d'absence."Il a de nombreuses qualités qui vont nous renforcer en défense et l'équipe en général", a déclaré Arteta. "Il a prouvé avec Lille qu'il était un défenseur aux qualités exceptionnelles et nous avons hâte de le voir grandir comme joueur d'Arsenal."Gabriel avait rejoint Lille en 2017 et, après des prêts à Troyes et au Dinao Zagreb, avait impressionné avec le LOSC, 4e du dernier championnat de France écourté par la pandémie de coronavirus.Il retrouvera à Arsenal des compatriotes comme Edu, ancien joueur devenu directeur technique des Gunners l'an dernier, ainsi que les internationaux d'expérience comme David Luiz et Willian, autre nouvelle recrue d'Arsenal."C'est un joueur que nous suivions depuis un moment et qui était ciblé par de nombreux clubs, nous sommes donc ravis d'être parvenus à un accord de finalisatio avec Lille et le joueur", a commenté Edu.