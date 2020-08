Mercato - LOSC : Jonathan David (La Gantoise) signe pour 5 ans et devient le joueur le plus cher du club

Le Canadien Jonathan David est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du LOSC en signant, ce mardi 11 août, pour un contrat de 5 ans avec les Dogues. La club a confirmé sa signature ce mardi soir sur son site officiel . "En faisant aujourd’hui de Jonathan David l’une de ses forces offensives pour la saison 2020-2021, le LOSC enregistre la venue d’un élément extrêmement talentueux qui coche toutes les cases de l’attaquant moderne, efficace et spectaculaire. Malgré la concurrence de plusieurs top clubs européens, Jonathan David et le LOSC se sont choisis mutuellement", écrit le club lillois.L'attaquant de 20 ans vient de La Gantoise, en Belgique, où il a inscrit 14 buts et offert 5 passes décisives dès sa première saison. Il a également reçu le titre de deuxième meilleur buteur de la Jupiler League l'an dernier, et est auteur de 5 buts en Ligue Europa. "Je veux jouer à Lille", avait-il par ailleurs indiqué au journal L'Equipe le 17 juillet, précisant qu'"en plus je parle français".Le montant du transfert est estimé à entre 25 et 30 millions d'euros, soit bien davantage que Yusuf Yazici (16,5 millions d'euros) puis Renato Sanches (~20 millions d'euros) en août 2019.