Mercato : le LOSC officialise les départs de Loïc Rémy et de Junior Alonso

🔚 Fin de la collaboration entre le LOSC et son attaquant Loïc Rémy.



Lire le communiqué ⤵️ — LOSC (@losclive) July 3, 2020

Un départ pour Benevento

Un deuxième départ acté dans la même journée

À ce sujet, la rédaction vous recommande LOSC : pas de feu vert de la DNCG "dans l’attente d’éléments complémentaires"

🔚 Junior Alonso 🇵🇾 transféré à l'@Atletico Mineiro 🇧🇷



Lire le communiqué ⤵https://t.co/hOiKPt4aA1 — LOSC (@losclive) July 3, 2020

À ce sujet, la rédaction vous recommande Mercato : le LOSC officialise ses trois premières (jeunes) recrues, dont le Marseillais Isaac Lihadji

Le LOSC a officialisé, ce vendredi 3 juillet, le départ de son attaquant Loïc Rémy. L'international français a passé deux ans dans le Nord pour un bilan de 21 buts en compétition.Dans un communiqué de presse , le club lillois a expliqué "que les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les conditions et n’ont pu conclure l’accord souhaité. Le LOSC regrette l’issue de ces discussions mais respecte le choix du joueur dont il a apprécié l’engagement et le professionnalisme durant deux saisons".A 33 ans, Loïc Rémy devrait s'engager dans les prochains jours avec le promu italien de Benevento , entraîné par l'ancien international italien Filippo Inzaghi.Un contrat de trois ans pourrait lui être proposé. Arrivé libre, Loïc Rémy s'apprête à connaître son quatrième grand championnat après des débuts en France puis des passages en Angleterre et en Espagne.Le LOSC a également annoncé, ce vendredi 3 juillet, le départ de Junior Alonso . A 27 ans, il a disputé 52 rencontres avec la formation lilloise.Il était prêté depuis deux ans au club espagnol du Celta Vigo, puis chez les Argentins de Boca Junior. Le défenseur paraguayen s'est engagé avec le club brésilien de l'Atletico Mineiro.La presse brésilienne évoque un transfert de 3 millions d'euros. Le joueur avait été acheté 2,5 millions d'euros en 2017. Cette vente est la bienvenue dans un contexte tendu avec la DNCG . Le gendarme financier de la Ligue de football n'a pas validé le budget du club pour la prochaine saison.Ces départs arrivent en même temps que plusieurs arrivées du côté du domaine de Luchin . Le LOSC a officialisé, la veille au soir, ses trois premières recrues du mercato estival : les attaquants français Isaac Lihadji et Usman Simbokali et le milieu de terrain angolais Osvaldo Capemba.