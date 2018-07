Mercato : le LOSC recrute le Turc Zeki Çelik

Le club lillois a annoncé ce dimanche midi l'arrivée prochaine du défenseur de 21 ans qui n'était passé jusque-là que par des clubs turcs (Bursapor, Karacabey Birlikspor, Istanbulspor)Mais le jeune joueur s'est surtout démarqué sous le maillot national turc, et a affronté la Russie en match amical (1-1) avant le Mondial, le 5 juin."C'est un club dont je rêvais pour la suite de ma carrière. Je suis vraiment satisfait à l’idée de jouer ici et très heureux pour l’avenir" a assuré le jeune joueur, qui a déjà "pu découvrir le Domaine de Luchin".Depuis le début de ce mercato, le LOSC a déjà recruté Amadou , puis Ikoné ainsi que Hakim Ouro-Sama et Arton Zekaj