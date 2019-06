Mercato - LOSC : Timothy Weah quitte le PSG pour les Dogues

🔴 WEAH EST LILLOIS !



Le jeune attaquant Timothy Weah, 19 ans, quitte le Paris SG pour rejoindre Lille, avec lequel il a signé un contrat de 5 ans, jusqu'en 2024, ont annoncé les deux clubs samedi.Le montant du transfert n'est pas précisé mais il devrait tourner autour de 10 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente estimé entre 10 et 15%, selon la presse.En prêt cette saison au Celtic Glasgow, l'international américain (8 sélections) a décroché le championnat d'Ecosse. Weah, fils de l'ancienne gloire George Weah, aujourd'hui président du Libéria, a également remporté tous les titres nationaux en France avec le PSG en 2018.Lille, qui a terminé à la 2e place en championnat cette saison, est qualifié pour la prochaine phase de poules de la Ligue des champions. Pour l'instant, peu d'autres noms ont circulé sur ce mercato estival. si ce n'est que Thiago Mendes et Youssouf Koné se rapprochent peu à peu de Lyon ...