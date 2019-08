Mercato - LOSC : Yusuf Yazici (Trabzonspor) s'engage pour 5 ans et devient le joueur le plus cher de l'histoire du club

Le mercato du LOSC Arrivées officialisées : ► Timothy Weah (PSG)

► Virgiliu Postolachi (PSG)

► Benjamin André (Rennes)

► Domagoj Bradaric (Hajduk Split, CRO)

► Leo Jardim (Rio Ave, POR)

► Saad Agouzoul (Chabab Mohammedia, MAR)

► Manuel Cafuma, dit "Show" (Primeiro de Agosto, ANG)

► Reinildo (Belenenses SAD, POR, option d'achat levée)

► Abou Ouattara (Malines, BEL, option d'achat levée)

► Victor Osimhen (Charleroi, BEL)

► Tiago Djaló (Milan, ITA)

► Yusuf Yazici (Trabzonspor, TUR) Départs officialisés : ◄ Thiago Mendes (Lyon)

◄ Youssouf Koné (Lyon)

◄ Anwar El Ghazi (Aston Villa, ENG, option d'achat levée)

◄ Rui Fonte (Fulham, ENG, retour de prêt)

◄ Jonathan Bumbu (Amiens, fin de contrat)

◄ Rominigue Kouamé (Cercle Bruges, BEL, prêt)

◄ Yves Dabila (Cercle Bruges, BEL, prêt)

◄ Imad Faraj (Belenenses SAD, POR, prêt)

◄ Hervé Koffi (Belenenses SAD, POR, prêt)

◄ Hakim Ouro-Sama (Belenenses SAD, POR, prêt)

◄ Scotty Sadzoute (Pau, prêt)

◄ Rafael Leão (Milan, ITA)

◄ Nicolas Pépé (Arsenal, ENG)

Le LOSC a officialisé ce mardi 6 août le transfert du milieu offensif turc Yusuf Yazici. Le joueur de 22 ans évoluait jusque-là au Trabzonspor, où il a été l'auteur de 4 buts et de 2 passes décisives cette saison en Süper Lig.Il a signé pour cinq ans chez les Dogues, pour un montant total (transfert et bonus) de 16,5 millions d'euros selon L'Équipe , ce qui en fait le joueur le plus cher acheté par le club devant le Brésilien Thiago Maia (14 millions d'euros) en 2017.Considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football turc, Yazici a notamment côtoyé le Dogue Zeki Çelik dans la sélection nationale turque."La signature de Yusuf est une grande satisfaction pour le LOSC. C’est une opération importante pour le club mais Yusuf est également un joueur majeur, déjà très apprécié et réputé dans son pays malgré son jeune âge" a commenté Marc Ingla dans un communiqué