Mercato : le point sur les effectifs 2020-2021 de l’Amiens SC et du FC Chambly

Très déçu de ne pas rejoindre l’@AmiensSC. Je remercie le @FCBasel1893 pour m’avoir permis de négocier un transfert qui aurait abouti sans une incompréhensible marche arrière de dernière minute de la direction amiénoise. Je rentre à Bâle déterminé à aider mon club cette saison 💪🏾 — Aldo Kalulu (@KaluluAldo) October 6, 2020

[Mercato]



🤝 L'Amiens SC a trouvé un accord avec les @RangersFC pour le prêt de Bongani Zungu.



Bonne continuation Bongani ! 👋#ASC #AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/unz4lpujcn — Amiens SC (@AmiensSC) October 5, 2020

A Amiens, des départs de cadres

A Chambly, une certaine stabilité

📊 Le @ParisFC prend la tête, le @GF38_Officiel et le @FCSM_officiel sur le podium, voici le classement à la suite de la 6e journée de @Ligue2BKT !



Qu'en pensez-vous ? 🧐 pic.twitter.com/TYk1dOc9ni — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) October 3, 2020

Du côté d’Amiens, les dernières heures du mercato n’ont pas apaisé les cœurs des supporters. L’espoir de voir une arrivée importante - en l'occurrence celle de l’attaquant Aldo Kalulu - pour compenser les nombreux départs de cadres et la faiblesse offensive du début de saison (6 matches, 5 points, 2 buts) s’est définitivement éteint. Une situation qu'a commenté le joueur sur les réseaux sociaux pointant du doigt une "incompréhensible marche arrière de dernière minute de la direction amiénoise".Le club, qui espérait se séparer de Moussa Konaté, Steven Mendoza, Chadrac Akolo ou Juan Otéro pour dégonfler son effectif, n’a pu qu’acter le départ en prêt au Glasgow Rangers de son milieu de terrain Zungu Bongani.Difficile de garder ses pépites après une descente. Au total, le club picard, vainqueur d'un seul de ses 22 derniers matches de championnat, comptabilise 18 départs. Dans le lot, ceux des expérimentés Jallet et Bodmer, surtout ceux de plusieurs titulaires indiscutables (Kakuta, Guirassy et Monconduit ).Pour tenter de limiter la casse, le club picard enregistre moins d’une dizaine d’arrivées - hors retour de prêt - parmi lesquelles celles des milieux Amadou Ciss, Emmanuel Lomotey, Eliot Mbengi et du gardien Yohann Thuram. Du reste, un bon nombre de recrues sont arrivées en prêt : les défenseurs Adam Lewis (Liverpool), Mickaël Alphonse (Dijon), Nicholas Opoku (Udinese) et Molla Wagué (Nantes) ; et l’attaquant Stephen Odey (Genk).Au contraire de son voisin picard, le club isarien peut compter sur une large stabilité d’effectif pour aborder cette saison 2020-2021 de Ligue 2, même s’il peine pour le moment à décoller en championnat (cinq points, une victoire). Parmi les 23 joueurs déjà présents la saison passée, le club est notamment parvenu à conserver le défenseur Aniss El Hriti (21 matchs, un but, une passe) et l’attaquant Joris Correa.A cette colonne vertébrale, qui devrait permettre d’évoluer dans une certaine continuité, s’ajoutent les arrivées en défense de Camelo, Doucouré (centre de formation); de Danger, Callegari, Petkovic ( blessé ) et Zabu au milieu de terrain; de Susnjara et Stojanovski dans le secteur offensif.