Mercato - RC Lens : Arial Mendy prêté à Orléans

🚨 Le défenseur Arial #Mendy a été prêté à l'US Orléans jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Nous lui souhaitons bonne continuation !#mercato #rclens pic.twitter.com/4tbo1c0joX — Racing club de Lens (@RCLens) January 6, 2020

Le défenseur sénégalais Arial Mendy est prêté par le RC Lens à l'US Orléans, "jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat", a annoncé le club Sang et Or dans un tweet ce lundi 6 janvier.Le latéral-gauche de 25 ans avait justement démarré sa carrière pro à Lens par un match contre Orléans, le 27 juillet 2018... et par une passe décisive (et une victoire 0-2).Il rejoint ainsi deux autres anciens lensois, Jérémy Vachoux (depuis 2019) et Thomas Ephestion (depuis 2018).