Mercato RC Lens : Jonathan Clauss (Bielefeld) s'engage pour 3 ans

Le défenseur Jonathan Clauss (27 ans), en fin de contrat à Bielefeld (2e division d'Allemagne), s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du RC Lens, a annoncé le club Sang et or vendredi soir.

"Il va découvrir la Ligue 1 chez nous et j'espère qu'il va continuer à progresser sous nos couleurs", s'est enthousiasmé le directeur général Arnaud Pouille, dans une déclaration publiée sur le site internet du club.

Le latéral droit, au profil de contre-attaquant et connu sous les couleurs de Quevilly-Rouen Métropole (2017-2018), n'avait jusqu'à présent jamais atteint un niveau supérieur à la Ligue 2.

Le natif de Troyes évoluait depuis deux ans en 2e division allemande. Il vient d'ailleurs de décrocher la montée avec son club, mais a préféré l'élite du foot français à la Bundesliga.

"Bonne pioche"

"Des personnes m'ont dit de bien réfléchir et de comparer la Bundesliga et la Ligue 1. Finalement, il y a des choses qui ne se refusent pas ! D'autant plus que j'avais envie de revenir en France. Tout était réuni pour que je dise oui au RC Lens", confie-t-il sur le site du club.

"C'est une bonne pioche pour tout le monde", juge pour sa part son coach Franck Haise.