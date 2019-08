Mercato - RC Lens : Jonathan Gradit et Cheick Traoré signent chez les Sang et Or, Mehdi Tahrat et El Hadji Ba partent

Du nouveau en défense

Mehdi Tahrat et El Hadji Ba ne sont plus lensois.

Arrivés en 2018, le défenseur et le milieu de terrain se sont respectivement engagés avec le club des Emirats, le FC Abah, et l'EA Guingamp. Le RCL leur souhaite bonne continuation.#rclens @Dime917 @ElhadjiBa_7 @EAGuingamp pic.twitter.com/OuqrKloOGu — Racing club de Lens (@RCLens) August 21, 2019

Il y a du mouvement au RC Lens, pour cette fin de mercato. Jonathan Gradit et Cheikh Traoré ont signé au RC Lens, qui a peu après annoncé le départ de Mehdi Tahrat et El Hadji Ba, respectivement vers le FC Abah (Émirats) et l'EA Guingamp.Gradit, 26 ans, a quitté le SM Caen et la Ligue 1 pour venir renforcer la défense lensoise. "Sa polyvalence sera aussi importante pour pallier aux imprévus d’une saison" a souligné le directeur sportif Arnaud Pouille sur le site du club . Il a signé un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.Quant à Cheick Traoré, officialisé ce mercredi, il arrive directement de Guingamp. Le joueur natif de Paris a démarré sa carrière à Caen, avant d'évoluer à Avranches et à Châteauroux. " Quand Lens m’a contacté, j’ai tout de suite sauté sur l’occasion " a-t-il commenté sur le site du club.Dans le même temps, le club artésien a annoncé le départ de Mehdi Tahrat vers les Émirats. L'international algérien a signalé avec le FC Abah. Quant à El Hadji Ba, il a signé un contrat de trois ans à Guingamp.