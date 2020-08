Mercato - RC Lens : Seko Fofana devient le joueur le plus cher du club avec un transfert à 10 millions d'euros

À ce sujet, la rédaction vous recommande RC Lens : c'est officiel, le gardien vénézuélien Wuilker Farinez arrive en prêt

Des supporters ravis de cette arrivée

Seko Fofana va bel et bien venir au Racing !!!

Incroyable recrue pour le club.

On tiens un milieu de terrain top 10 en L1.



Maintenant on vend et on tente un 9 et sa sera parfait ❤️💛 — La Classe (@LaClasseduRCL) August 14, 2020

Mon dieu...

Pour moi c'était impossible Fofana à Lens. Il pouvait viser un top club italien, et au niveau prix je le voyais pas accessible pour les lensois.

Un des meilleurs coups du mercato en L1. Encore une fois, GG à Lens. https://t.co/cofGd90yD2 — Talents à la Loupe 🔎 (@FootballScoutYG) August 16, 2020

"Cela fait très longtemps que je voulais évoluer à Lens." Le milieu ivoirien Seko Fofana vient de s'engager au RC Lens pour un montant de 10 millions d'euros. Cette somme (bonus compris) est un record pour le club du Pas-de-Calais. "Quand j’étais encore jeune, je voyais des joueurs comme Wylan Cyprien signer ici. J’étais impressionné car La Gaillette était l’un des meilleurs centres de formation. Je connais Lens depuis cette époque", raconte-t-il dans un interview donné à son nouveau club En provenance du club italien de l'Udinese, 13de Serie A cette saison, le joueur de 25 ans signe un contrat de quatre ans avec les Sang et Or. Il se considère comme "un joueur box-to-box" : "capable d’aller d’une surface à l’autre et de répéter les efforts, dribbler, marquer des buts mais aussi de défendre."Seko Fofana arrive de l'Udinese où il jouait depuis 4 saisons. Il retrouvera la Ligue 1 qu'il avait quitté en 2016, prêté à Bastia par le club de Manchester City.Franck Haise, entraîneur du RC Lens, estime qu'il "est le joueur le plus complet que l’on pouvait espérer recruter parmi les pistes dont on disposait. Sur le terrain, il est capable de rester organisé pour ajuster les équilibres de l’équipe. En même temps, il a une grosse faculté à se projeter, à créer le surnombre et à être décisif sur la dernière passe. Il est également capable de marquer quelques buts dans une saison. Concernant l’aspect défensif, il sait imposer un impact fort. C’est donc une très belle pioche", conclut-il satisfait.Une satisfaction partagée par le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille : "Je ne vais pas cacher notre fierté d’officialiser ce jour le recrutement d’un joueur et d’un homme tel que Seko Fofana à Lens."Les fans du club lensois n'ont pas tardé à exprimer leur joie sur les réseaux sociaux à l'annonce de la nouvelle.