Mercato - RC Lens : l'arrivée de Tony Mauricio (VAFC) confirmée

Tony Mauricio jouera bel et bien au RC Lens la saison prochaine. Un accord a pu être trouvé entre les dirigeants des deux clubs, à l'occasion de l'ouverture du mercato.Le milieu offensif avait récemment déclaré à La Voix du Nord avoir "envie de rejoindre le Racing Club de Lens la saison pochaine". Lens, pour lui "un grand club, une grande identité dans le football français".Le transfert a été officialisé ce mercredi après-midi. "C’est toujours plus facile et agréable de boucler des dossiers lorsque le joueur veut absolument venir" confie le directeur général Arnaud Pouille dans un communiqué du club. "Son profil est intéressant. Vif, très bon passeur, de bonnes stats devant le but, nous sommes certains qu’il pourra nous amener beaucoup."Une belle prise pour le club artésien : Tony Mauricio, auteur de 7 buts et 8 passes décisives, était l'un des meilleurs passeurs de cette saison.Arrivé au VAFC en 2017 depuis Boulogne-sur-Mer, le joueur de 25 ans était initialement sous contrat jusqu'en 2020. On ignore le montant de la vente, mais le club de Valenciennes a récemment vu ses finances encadrées par la DNCG et doit vendre impérativement des joueurs cet été.Il s'agit de la cinquième recrue de ce mercato pour le RC Lens. Il y a quelques jours déjà, Arnaud Pouille confirmait sur notre antenne l'arrivée de Yannick Cahuzac (Toulouse), Manuel Perez (Clermont), Clément Michelin (Toulouse) et Florian Sotoca (Grenoble).