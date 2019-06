Mercato - RC Lens : Tony Mauricio (VAFC) veut rejoindre les Sang et Or

Ligue 2: Pour Tony Mauricio, «Lens, c’est l’idéal» https://t.co/kLkP6DSzRe pic.twitter.com/IeePWPqHKD — La Voix des Sports (@lavoixdessports) 8 juin 2019

Dans l'interview qu'il a accordée ce samedi à La Voix du Nord , Tony Mauricio n'y va pas par quatre chemins. "J’ai envie de rejoindre le Racing Club de Lens la saison prochaine", déclare le milieu offensif franco-portugais de 25 ans. "Lens, c’est l’idéal, un grand club, une grande identité dans le football français."Arrivé à Valenciennes à l'été 2017 en provenance de Boulogne-sur-mer, Mauricio est encore sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le club hennuyer. Un bail qu'il ne souhaite pas prolonger. "J’ai refusé une proposition de prolongation il y a un peu plus d’un mois", indique-t-il à nos confrères.Auteur de 7 buts et 8 passes décisives cette saison en Ligue 2, Tony Mauricio constitue l'une des plus fortes valeurs marchandes du VAFC, club encadré par la DNCG , qui devra vendre des joueurs cet été pour se maintenir financièrement à flot.