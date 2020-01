Mercato : le VAFC annonce deux recrues dont Moukandjo, recruté 4 mois plus tôt par le RC Lens

[MERCATO ✅] Benjamin Moukandjo est Rouge et Blanc !



L’attaquant vient de s’engager avec le #VAFC jusqu’à la fin de la saison !



Bienvenue Benjamin ! 😀 pic.twitter.com/VlCrrq4dhe — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 23, 2020

[MERCATO ✅] Aly Abeid est Valenciennois ! Le latéral gauche s’est engagé ce midi avec le #VAFC pour deux ans et demi !



Bienvenue Aly ! 👍 pic.twitter.com/GUmHAocpOi — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 23, 2020

Le VAFC a annoncé ce jeudi 23 janvier le recrutement de deux nouveaux joueurs : l'ancien attaquant lensois Benjamin Moukandjo et le défenseur Aly Abeid, habitué à la Liga espagnole.Benjamin Moukandjo, Franco-Camerounais de 31 ans, avait rejoint le RC Lens il y a quatre mois à peine , à la fin du mercato d'été. Passé par Rennes, Nîmes, Monaco, Nancy, Reims et Lorient, il avait passé deux ans en Chine avant son arrivée dans le Nord Pas-de-Calais. Il a signé au VAFC jusqu'à la fin de la saison.Aly Abeid, Mauritanien de 22 ans, a été formé au Levante, en Liga espagnole, avant de partir à Alcorón. Il a signé un contrat pour deux ans et demi. Il évolue également dans l'équipe nationale de Mauritanie (33 sélections) avec laquelle il avait disputé la CAN 2019.