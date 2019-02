Une mère de famille se fait arnaquer par un faux Dany Boon

Faux Amir

Sur Facebook, un faux chanteur Amir extorque 6000 € à une fan qui lui avait transmis des photos intimes https://t.co/Aov7m0BCvj pic.twitter.com/Yyy7YmVjci — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) 7 février 2019

Elle a cru parler à, échanger avec lui et elle a même pensé bien faire en l'aidant financièrement ! Une mère de famille de 40 ans, originaire de Reims, s'est fait piéger par un homme se faisant passer pour Dany Boon, raconte France Bleu Champagne-Ardenne L'histoire débute sur Facebook. La Rémoise va voir, poste son avis sur son profil et reçoit peu après un message de "Dany Boon". Belle surprise ? L'échange commence. Le faux comédien-réalisateur nordiste gagne la confiance de son interlocutrice en donnant des détails personnels sur sa vie. «Il a parlé de son divorce avant que les médias n’en parlent», explique-t-elle. Et elle précise même : "Il a procédé à un appel vidéo. J'ai vu que c'était lui. Peut-être que c'était quelqu'un qui l'a filmé à son insu".Plus surprenant, l'homme indique avoir des difficultés à financer son nouveau projet. Et il demande l'argent. La mère de famille rémoise, en confiance, lui envoie 5000 € en 8 mois via des ticket PCS (cartes prépayées) : "Je me suis dit, c'est quand même Dany Boon, il ne prendrait pas le risque de m'arnaquer..."Mais le 12 novembre dernier, son "Dany Boon" ne donne plus de nouvelles. La Rémoise a des doutes. Et elle entend justement parler d'une arnaque dans l'Eure autour du chanteur Amir. Une femme avait cru échanger avec lui et avait envoyé 6000 euros . Le coup du "fan qui pense échanger avec une star" est donc une arnaque déjà rodée. Elle se réveille et comprend quen'a jamais échangé avec elle.La mère de famille a pris contact avec un avocat et envisage de déposer plainte.