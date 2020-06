Merlimont : le parc Bagatelle prépare sa réouverture

A quelques jours du début de sa 65e saison, le parc Bagatelle, élève consciencieux, révise ses machines et son protocole sanitaire.

Réouverture du parc Bagatelle à Merlimont.

"Pour l'ouverture, on a dépensé près de 30 000 euros", confie François-Jérôme Parent, le directeur du parc. "Sur chaque attraction, on a mis en place des règles de distanciation. 200 bornes de gel hydroalcoolique sont mises à disposition sur toutes les attractions, à chaque restaurant et au niveau des entrées. Les règles des files d'attente et les modes d'entrées ont été modifiés", liste-t-il.

Les clients devront porter un masque et réserver leur billet en ligne car le nombre de tickets vendus par jour est limité à 5 000.

En attendant la réouverture, les manèges sont "décortiqués", selon Jérôme Cuisse, responsable adjoint technique. "On regarde tous les problèmes qu'il pourrait y avoir pour les résoudre et pouvoir faire fonctionner l'appareil convenablement."

Sur les 27 hectares du site, la végétation en impose. Le parc a été entretenu durant l'ensemble du confinement. "C'est une partie qui est très boisée et végétalisée. On a profité de ces trois mois pour refaire l'espace vert et le parterre des animaux"

Le 27 juin, La Mer de Sable d'Ermenonville dans l'Oise du même groupe ouvrira aussi ses portes.