“Mes jours sont comptés”: Fred Rister, complice nordiste de David Guetta, sort un single anti-cancer

Fred Rister - I want a miracle

Trailer “I Gotta Feeling” - Documentary

", dit la vidéo qui accompagne la sortie de son single., Frédéric Riesterer de son vrai nom, sortira le 16 mars prochain "I want a miracle". Une chanson dont il reversera les bénéfices à la lutte contre le cancer. Atteint depuis longtemps par cette maladie, il affirmec'est le complice nordiste de. "I gotta feeling", "Love is gone", "Who's that chick" ou "When love takes over" : des tubes planétaires tous signés David Guetta (il a remporté un Grammy Award), le DJ français numéro un. Et tous co-composés et co-produits par ce musicien né à Malo-les-Bains. Il habite désormais dans la métropole lilloise.Voici "I want a miracle".Ces derniers jours, il a publié un message émouvant sur sa page Facebook : "Ce single est très important pour moi. Peu d’entre vous le savent, mais depuis de très nombreuses années, je lutte contre le cancer. J’en ai eu 9 en 30 ans ! Rémissions puis rechutes… Celui qui me touche aujourd’hui sera le dernier, puisque je le sais maintenant : mes jours sont comptés… Alors, ce n’est pas juste une chanson “de plus”, non… C’est un bout d’espoir pour ceux atteints par cette maladie." "Le temps qu'il me reste à vivre, je veux le vivre pleinement", précise-t-il dans une vidéo teaser. Il indique également avoir décidé d'arrêter sa chimiothérapie. "Je veux aller au bout de mon projet".Les bénéfices de ce single enregistré avec Chris Willis seront reversés à "Kidney Cancer Association". "Acheter ou streamer ce titre concrétisera cette phrase que j’aime beaucoup, puisque son application m’a permis de vivre et de profiter de la vie jusqu’à aujourd’hui : “Music is a Therapy” and… I Want A Miracle ! (La musique est une thérapie" et "Je veux un miracle"). "David Guetta a publié un message de soutien pour ce single sur sa page Facebook.



Collaborateur, homme de l'ombre, discret, Fred Rister a toujours voulu rester "derrière" la star David Guetta. Après plusieurs expériences dans diverses radios et comme Dj du célèbre club belge le Cap'tain, il rencontre le DJ français N°1 en 2006.



Un documentaire sur l'incroyable et méconnue histoire de Fred Rister est également en préparation.