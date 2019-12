Météo : 2019, l'année de tous les records dans le Nord et le Pas-de-Calais

8 mois de sécheresse qui inquiètent, une canicule avec des records de température pulvérisés, des inondations automnales... On vous fait revivre mois par mois la météo dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Janvier : déficit de pluies (et un peu de neige)

Février : doux, très doux...

Mars : venteux

Avril : la sécheresse s'installe

Mai : gelées inattendues

Juin : soleil et averses

Juillet : canicule



Août : soleil et chaleur

Septembre : la sécheresse continue

Octobre : du vent...

Novembre : enfin la pluie

Décembre : fin de séchéresse ?

En janvier 2019, le déficit pluviométrique a commencé à se manifester. Peu de pluies mais deux épisodes neigeux ce mois-là, 10 cm de neige dans la nuit du 22 au 23 et dans la nuit du 29 au 30.Un ensoleillement exceptionnel : deux fois plus que la normale. Les températures maximales ont été quasi printanières. On a frôlé les 20 degrés en fin de mois. Encore 15 jours sans pluie.Un mois marqué par de forts coups de vent. "Le 10 mars on a dépassé les 120 à 130 Km/h dans les terres avec de nombreux dégâts", rappelle Patrick Marlière d'Agate Météo. Un mois contrasté coté températures avec une première quizaine très douces et une seconde avec un net rafraîchissement.La sécheresse s’installe malgré des averses orageuses en fin de mois. Un mois d'avril doux, avec peu de pluie...Un moi de mai marqué par des gelées tardives. On enregistre même un record de froid sur la région : "Ce sont les gelées les plus importantes depuis 30 ans", précise Agate Météo. Toujours peu de pluie. Les agriculteurs s'inquiètent.Beaucoup de soleil et un pic de chaleur à la fin du mois. Toujours un déficit pluviométrique malgré des averses importantes dans certains secteurs. "On retrouve des écarts allant du simple au double sur la région, précise Patrick Marlière. Par ex : autour de 50mm de l’Arrageois à la région lilloise et près de 100mm sur le Calaisis".On a vécu une canicule du 21 au 26 juillet. Un épisode plus court qu’en 2003 mais parfois plus intense. De nombreux records de chaleur ont été battus :42 degrés à Arras, 41,3°C à Dunkerque , 41,5°C à Lille...Encore un épisode de forte chaleur en fin de mois avec un mercure qui dépasse les 30 degrés. Beaucoup de soleil. Résultat : cet été 2019 aura été l’un des plus beaux et des plus chauds de ces 30 dernières années. Il ne pleut toujours pas...Malgré des cumuls de pluie importants les 24 au 25, la situation de sécheresse continue. Un mois proche de la normale saisonnière.Un mois très venteux également avec par exemple à Boulogne sur Mer plus de 15 jours de vents forts avec des rafales à plus de 60km/h. Un vrai temps d’automne. Les pluies redeviennent plus fréquentes et importantes.Un mois marqué par de fortes pluies, surtout sur le Boulonnais avec de fortes précipitations qui ont provoqué des crues de la Liane. "Malgré tout un ensoleillement normal et coté températures, le yoyo entre les journée douces sous la pluie et fraîches sous les journées plus dégagées", précise Patrick Marlère.Dans la continuité des deux mois précédents, on notera les cumuls de pluie plus importants. Conséquence : le déficit pluviométrique se résorbe peu à peu.