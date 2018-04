Météo France : 3 questions sur “l'été” au mois d'avril

Quelles températures ? Est-ce vraiment l'été au printemps ?

© Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AFP

Va-t-on battre des records ?

Jusqu'à quand ?

Un avant-goût d'été cette semaine !

Mardi : beau et + chaud

Merc., jeudi et vend. : estival

Sam. & dim. : tjs chaud et ensoleillé

Mais attention, ce fort redoux favorisera la fonte nivale et le risque d'avalanches pourrait être marqué sur de nbx massifs https://t.co/HFdJQLF3jS pic.twitter.com/utgNHu1fiy — Météo-France (@meteofrance) 16 avril 2018

Jusqu'à 26°C. Les températures annoncées par Météo France pour les prochains jours sont très chaudes pour la saison. 5 à 10 degrés au dessus des normales de saison. Les plus chaudes journées sont annoncées pour mercredi, jeudi et vendredi.Peut-on parler d'été avant l'heure ? "Non, le terme "été" est un peu exagéré... , explique à franceinfo Patrick Galois, prévisionniste à Météo France . Certes, localement, on pourra avoir des températures qui s'approchent de ce que l'on observe en été mais si on avait du soleil comme ça en été, il ferait encore plus chaud. Et puis les nuits seront plus fraîches que ce qu'on connaît en plein été." Le matin, il fera effectivement entre 7 et 12 degrés.Non, les températures seront très au-dessus des normales sans atteindre de record. Des températures autour de 25°C sont assez rares mais il a déjà fait 26,2° le 18 avril 1949 à Lille, 27,2° le 20 avril 1968, il y a pile 50 ans.Le temps sera anticyclonique et calme toute la semaine. Samedi sera encore une belle journée même si Météo France annonce une légère baisse des températures.La vraie dégradation est peut-être pour dimanche : l’anticyclone va se « dégonfler » laissant remonter de l’air plus chaud et plus instable. A l’heure qu’il est, le scénario envisagé est le retour d’averses avec des minimales de 10 et 11° et des maximales en baisse 17 à 19° le long des côtes, 21 à 23° dans l’intérieur.Le début de semaine prochaine s'annonce plus pluvieux, avec des températures de saison.