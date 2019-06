Météo France annonce un coup de chaleur

#Canicule la semaine prochaine. Événement inhabituel pour la saison. Prenez vos précautions ! https://t.co/lrDYSLCYnm pic.twitter.com/g2dgwzkWpU — Agate Météo (@AgateMeteo) 20 juin 2019

Coup de chaud sur les Hauts-de-France. Après les orages et les nuages, la région va connaître une période de chaleur, avec des températures jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison, selon Météo France . 32-33 degrés mardi et mercredi par exemple dans de nombreux secteurs.Après une journée de vendredi maussade, l'anticyclone va prendre de l'embonpoint à partir deet ainsi protéger notre région. Les maximales vont grimper : de 22 à 26 degrés dans les terres et 19/20 au littoral. Elles sont nettement à la hausse.Cela va ensuite aller crescendo. Jusqu'à 30 à 33 degrésprochains. Un peu moins sur le littoral où la barre des 30 degrés devrait pas être dépassée.Les orages devront ensuite logiquement arriver. Il est encore trop tôt pour parler de canicule. Les prévisions de Météo France restent à affiner.