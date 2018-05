Météo France annonce un “coup de chaud” à partir de ce week-end (et des orages !)

Les prévisions météo jusqu'à dimanche

Depuis quelques jours, le temps est perturbé sur les Hauts-de-France entre humidité, orages et températures de saison. Ce week-end, Météo France un changement avec des températures largement au-dessus des normales.Dès vendredi, la. Avec un peu de pluie et toujours quelques nuages. C'ests amedi nque le thermomètre va décoller. Un coup de chaud avec 14°C en moyenne au petit matin, et 27°C samedi après-midi (localement 28 à 30° !) ce qui nous placera au moins 10° au-dessus des normales ! (18° à cette période dans les terres pour les maximales).Quant au ciel, ce sera du beau temps bien ensoleillé en journée suivi en fin de journée d’une dégradation nuageuse « pluvio-instable » qui devrait toucher principalement le sud-ouest de la région.Et dimanche ? Encore plus chaud ! Les minimales augmentent et seront 5 à 7° au-dessus des normales (17°C en moyenne), les maximales de 29° en moyenne. Côté ciel, ce sera une très belle journée, tout au plus ponctuée de quelques nuages de beau temps. Attention : pour l'instant, l'indice de confiance est de 3 sur 5 pour ce dimanche.Et ensuite ? Pour l'instant, on s'oriente vers une stabilité météorologique. En clair, la chaleur et le soleil devrait s'installer jusque fin mai, début juin. On s'attend aussi à des fins de journée souvent orageuses (notamment lundi et mardi).