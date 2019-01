Météo France annonce (déjà) le retour de la neige

A partir de mardi après-midi ?

Une fin de mois de janvier enneigée ? Après un redoux ce week-end,un retour du froid dimanche avant une possible perturbation à partir de mardi.La baisse des tempértaures va débuter en fin de week-end avec un air froid en altitude qui va descendre sur la région directement en provenance d’Islande.prévoit 5° à 7°, au meilleur de la journée (à midi) 6° à 8°, mais avec l’air froid d’altitude les thermomètres vont baisser pour afficher 2° à 4° en fin de journée dimanche !, le ciel sera chargé mais donnera de la pluie. et un peu de vent (rafales de 60 à 80 km/h)., les températures seront toujours « froides » 0° à -2° pour les minimales, 3° à 5° pour les maximales. Une perturbation semble, pour le moment, arriver en soirée. Elle pourrait être active, neigeuse, et si tel est le cas, nous aurions une nouvelle fois localement des cumuls significatifs.Mercredi et jeudi, d'assez fortes chutes de neige sont de nouveau possibles. Mais prudence, l'échéance est lointaine et les prévisions neigeuses sont toujours difficiles.A noter que l', qui a lieu le week-end prochain, pourrait être épargnée par la neige, moins présente sur la Côte d'Opale et pour l'instant pas prévue le week-end.