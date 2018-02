Météo France annonce du froid pour ce jeudi et de la neige pour vendredi

Neige dans l'Avesnois le 6-7 février 2017

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Froid très froid ce jeudi matin, mais retour d’un temps plus calme sur l’ensemble de la région, selon Météo France ! Vendredi, de laest annoncée mais cette fois pas seulement dans le sud du Nord (où il est tombé jusqu'à 10 cm ce mardi).Les températures de la nuit d'abord ! En effet, avec les éclaircies nocturnes, et le rayonnement sur des sols enneigés, le thermomètre va descendre jusquede Maubeuge à Château-Thierry en passant par Creil, Saint-Quentin… -4° à Valenciennes, Péronne , -3° à Beauvais, dans la métropole lilloise ou bien encore à Arras, -2°, -1° en se rapprochant du littoral, littoral où le thermomètre oscille entre -1° et +2°. Si vous devez circuler faites attention aux phénomènes glissants (!).Côté ciel, il est variable, assez nuageux dans l’intérieur, plus lumineux le long des côtes. Sensiblement identique l’après-midi nous offrant des périodes d’ensoleillement plus ou moins longues, et même si le temps devrait rester sec il y a encore un risque possible d’averse sur la côte.Les maximales bien que fraîches remontent un peu, 2° à 6°.une perturbation va traverser la région d’ouest en est. Au regard des températures moyennes (minimales -1°, maximales +4°) il semblerait que nous ayons un nouvel, puisqu’on attend au maximum. Dans l’après-midi, les précipitations deviendront pluvieuses et nous devrions passer en ciel de traîne avec éclaircies et averses en fin de journée.La tendance du week-end nous laisse penser à un samedi plutôt clément,en cours de nuit et que par endroit la journée commencera avec des bancs de brouillards (pouvant encore être givrants), la suite de la journée va se dérouler sous un ciel bien ensoleillé avant l’arrivée en soirée de la dégradation suivante, qui nous quittera par l’estmatin (pluie continue) et nous basculerons sous un régime d’averses l’après-midi. Notons la remontée des températures moyennes : 1° et 5° pour samedi, 1° et 7° dimanche. L’indice de confiance sur cette échéance est de 4 sur 5.