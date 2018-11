Météo France annonce froid, neige et vent pour le début de semaine

Les prévisions de Météo France pour la semaine

La température a clairement bien baissé ce week-end. Et ça va continuer en début de semaine. Le vent va se lever et l'air va devenir plus humide, selon. Il faut s'attendre à quelques gelées ce lundi matin mais aussi mardi.… mais en températures ressenties, on s’approchera plutôt des -8 ou -7 degrés par moment. Maximales de 6 à 8 degrés. Le vent soufflera plus fort : 50 et 60km/h.Dans la nuit de lundi à mardi,prévoit quelques petits flocons sur. Rien de très marquant cependant. Mais sans doute les deuxièmes chutes de neige de la saison après celles du 30 octobre dernier Cette petit vague de froid va durer quelques jours. Mercredi, le temps sera sec, bien ensoleillé. Températures de -1 à 7 degrés avec un risque de gelées blanches à surveiller. Vendredi, samedi et dimanche devraient être de belles journées avec des éclaircies et des températures juste un peu plus hautes.