Météo France annonce une (longue) vague de froid à partir de ce mercredi

Cartes Météo France pour la fin de semaine



Les températures prévues par Météo France pour les prochains jours

Prévisions || L'anticyclone s'installe cette semaine sur le nord de l'Europe, apportant de l'air sec et de plus en plus #froid... https://t.co/bJ2PxGcl5shttps://t.co/PZfdLf45Q4 — Météo-France (@meteofrance) 20 février 2018

Attention vague de froid. On enfile nos gants, nos bonnets, nos écharpes... et on accroche quelques graines pour les oiseaux ! cui cui pic.twitter.com/2fN2qGBqtd — Villa Cavrois (@VillaCavrois) 20 février 2018

Ce mercredi, dans les, les températures minimales s'échelonneront entre -3 et -1°C dans les terres et entre 0 et 2 près du littoral, selon Météo France . Les températures ressenties avoisineront les -5 à -7 degrés. Ce sera le début d'une période de froid assez intense dans la région. Du froid qui sera sec (pas de neige prévue) et qui va durer.Pourquoi ? A cause d'un phénomène dit de "vortex polaire". "C'est un phénomène météorologique dans la couche entre 15 et 50 kilomètres de haut dans la stratosphère, qui se termine au cours de cette période de l'année au-dessus du pôle Nord, explique à la DH le prévisionniste belge David Dehenauw. Si, toutefois, un réchauffement soudain se produit à cette altitude, la zone de basse pression cédera la place à une zone de haute pression. Le vent tourne et vient à notre rencontre. Ceci assure une alimentation en air polaire froid IRM ."Le froid va donc s'installer au moins jusqu'à la fin de semaine prochaine dans la région. Dèsfera baisser les températures et accentuera la sensation de froid., les températures minimales oscilleront entre -4 à -2 degrés dans les terres. -8 degrés en ressenti. -5 à -3° (-12°C ressenti). Des températures qui auront du mal à passer au-dessus de zéro dans la journée."Après une légère pause durant le week-end, de l'air glacial venu de Russie fera replonger les températures en dessous de 0 °C, parfois même au meilleur de la journée dans l'Est malgré un soleil généreux. Le froid sera particulièrement ressenti avec l'effet du vent", précise Météo France.. Et un tel épisode n'a plus été constaté depuis plusieurs années. La preuve : les températures seront souvent 8 à 10°C en-dessous des normales de saison. Petit consolation : le soleil va dominer pendant toutes ces journées froides.