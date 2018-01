Météo France annonce neige et froid pour les prochains jours

Le retour d'un hiver plus frais dans les prochains jours ? C'est ce qu'annonce Météo France . Après un mois de janvier doux et pluvieux, dès vendredi, le nord des Hauts-de-France verra un retour pluvieux et instable s’inviter. Le ciel sera donc plus encombré au nord qu’au sud, les averses seront plus ou moins éparses et nous pourrions voirtomber aux heures les plus froides sur l’est de la région, ailleurs ils seront certainement mêlés à la pluie. Le vent va rester sensible (rafales 40 à 60 km/h). Les minimales seront de 1 à 3° dans les terres, 4 et 5° en bord de mer, les maximales 5 à 8°.débutera peut-être dans une atmosphère brumeuse, puis par l’ouest le ciel va se couvrir à l’approche d’une nouvelle perturbation qui donnera des pluies faibles dans le courant de l’après-midi.: 0 à 1° (localement moins) dans les terres, 2 à 3° sur la côte, les maximales aussi avec 4 à 6°., il semblerait que nous retrouvions notre classique ciel de traîne mais peu actif cette fois-ci (alternance éclaircies, passages nuageux et). Les températures de l’ordre de 1 à 3° (1° dans l’intérieur 3° sur la façade maritime), les maximales de 5 et 6°.Lundi, mardi et vendredi prochain : la neige pourrait encore faire son apparition dans les(surtout Nord et Pas-de-Calais), de manière plus importante. Mais prudence, l'échéance est encore lointaine.