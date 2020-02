© METEO FRANCE

De la neige en cet hiver particulièrement chaud et venteux ? Oui, Météo France annonce quelques flocons. Symboliques car ils seront les premiers de 2020. Ce sera pour la nuit de mardi à mercredi, dès le début de soirée, à mi-chemin entre neige et pluie.Ne vous attendez pas pour autant à pouvoir skier ce mercredi, car on attend surtout à un saupoudrage sur la chaussée, voire à un petit centimètre dans l'herbe !Jeudi, il devrait neiger à nouveau, avec cette fois-ci 2 à 3 centimètres attendus sur l'est de l'Avesnois et de la Thiérache, avant le retour de la pluie avec l'évolution des températures. Mieux vaut en profiter, car ce seront peut-être les seuls flocons que l'on verra de l'hiver...