Météo France annonce de la neige (+ pluie et vent) pour ce mardi

Les prévisions sont encore un peu incertaines mais Météo France annonce un temps très agité avec au choix, selon les secteurs et selon l'évolution de la dépression,, pluie et vent. Premiers flocons de la saison ? Oui, probablement entre 5h et 10h du matin. Il faut rester prudent, un peu de neige avait été annoncée pour la nuit dernière mais elle n'est tombée...On attend entre 2 et 5 cm à l'Est de Valenciennes, dans le département du Nord et dans l'Aisne. Les plus gros flocons tomberont aux confins des Ardennes : de Fourmies à à Laon ou Soissons en passant par Avesnes-sur-Helpe. Agate Météo fait les mêmes prévisions prudentes que Météo France : "La neige pourrait également s'inviter sur le Valenciennois, le Cambrésis et le Sud de la métropole lilloise avec pourquoi pas un léger saupoudrage aux heures les plus froides." Météo Nord Pas-de-Calais s'engage un peu plus : "De fortes chutes de neige sont attendues par effet d’isothermie et sous ces fortes intensités, la neige devrait tenir au sol sans grande difficulté dans l’Est-Avesnois."Rien de très marquant à l'arrivée mais des chutes de neige symboliques et anecdotiques probablement. Les départements des Hauts-de-Fran,ce n'ont pas été placés en vigilance orange. L'Aisne et le Nord sont en vigilance jaune.Dans l'après-midi, c'est le vent qui va se renforcer :(sur le littoral). Les cumuls de pluie seront importants : de 10 à 30 mm. Un mardi à vite oublier. Le temps va s'améliorer au fil de la semaine avec remontées des températures et soleil ou éclaircies à partir de jeudi.