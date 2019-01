Météo France annonce de la neige : quand ? Quelle quantité ? Jusqu'à quand ?

Enfin un temps hivernal ?annonce un refroidissement durable pour les jours qui viennent avec au programme : gelées, brouillard et neige. Quelques flocons, quelques centimètres tout au plus selon les dernières prévisions, qui changent souvent (à surveiller donc...)Dès ce jeudi, en soirée, des averses arrivent de la mer du Nord et près des frontières on peut observer de la pluie et de la neige avec la baisse des températures. Dans l'et l'est de l', cette neige peut tenir au sol passagèrement.avec des gelées et du brouillard mais a-priori pas de flocons., avec les températures proches de 0 degré, les précipitations seront souvent neigeuses mais d'intensité assez faibles. Les cumuls vont de. La partie ouest (Côte d'Opale, Artois, Somme...) sera la plus impactée. Par ailleurs, des éclaircies sont possibles à l'est le matin puis le ciel se charge ensuite. Le risque de neige cesse sur l'est en cours de nuit., journée plus calme. Peut-être quelques mini flocons dans l'Aisne. retour de la neige en quantité plus importante. Toute la région Hauts-de-France sera concernée.A partir de jeudi prochain (attention, prévisions encore très incertaines), le froid va s'installer mais devrait être plus sec.