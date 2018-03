Carte Météo France pour ce samedi matin

L'hiver n'est pas fini. Ne ressortez pas trop vite vos plantes, Météo France annonce un nouveau coup de froid pour la fin de semaine. Gelées, neige et températures fraîches toute la journée au programme.Jusqu'à vendredi, grisaille et pluie. Avec des températures qui montent jusqu'à 10-12 degrés. C'est samedi que le thermomètre va brutalement perdre une dizaine de degrés. Le temps s'annonce perturbé samedi, dimanche et lundi. Entre - 4 et 2 degrés pendant le week-end. Un froid de nouveau en provenance de Sibérie comme fin février.Des gelées quasi généralisées, et dans cet air froid,(attention, tout ceci reste à préciser car l'échéance est encore lointaine ! : 1à 2 cm éventuellement dans le sud du Nord et dans l'Aisne (lundi dans l'Oise et la Somme). Les sols étant encore « chauds » ces phénomènes ne devraient toutefois pas vraiment tenir au sol.En revanche, cette période plus froide pourrait continuer les jours suivants, selon Météo France ! Jusqu'à mardi ? A suivre et à confirmer bien sûr !