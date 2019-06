Météo France annonce des orages et de la grêle sur les Hauts-de-France

mise en vigilance météorologique de niveau JAUNE " Situation Météorologique à surveiller"

pour risque d'"orages", concernant le département du Pas de Calais à compter du 18 06 2019 à 20h00. pic.twitter.com/DTzZQbksRA — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 18 juin 2019

C'est à partir de 20h que les orages vont arriver sur les Hauts-de-France, par le littoral. Selon Météo France, l'activité orageuse va se renforcer en cours de nuit avec un air plus chaud qui remonte. Les averses seront marquées, parfois orageuses et accompagnées de grêle par endroits et de rafales de vent (70/90 km/h). Elles circulent du sud vers les frontières belges. "Les orages pourront être localement forts" explique Météo France. Toutefois, la région n'est pass placée en vigilance orange, mais jaune.Le ciel va rester changeant toute la nuit avec des averses localement orageuses.L'aspect orageux se décale et finit par ne concerner plus que l'est de notre territoire ( air un peu plus frais qui rentre par l'ouest) et les averses se font plus éparses sur l'ouest. Le temps redeviendra calme ans la nuit. Seul l'extrême est de notre territoire peut encore avoir quelques averses ou pluies éparses (résidus humides).Le vent de sud-ouest à ouest est modéré avec des rafales de 40 à 60 km/h qui peuvent atteindre sous les bonnes averses et orages 70 à 80 km/h.