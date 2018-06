Météo France annonce un pic de chaleur jusqu'à mercredi

© Carte Météo France



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Les Hauts-de-France ne vivront pas une canicule au sens strict du terme dans les prochains jours. Mais il va faire chaud. Autour de 30 degrés jusqu'à mercredi prochain. "Les températures, déjà élevées cette semaine sur le pays, vont encore grimper ce week-end, explique Météo France. Les plus fortes chaleurs sont attendues entre samedi, dimanche et lundi, du Sud-Ouest aux régions du Centre et du Centre-Est où le seuil des 35 °C sera dépassé. "Dans la région, on sera bien en-dessous : "Sur une large moitié nord, les températures maximales seront généralement comprises entre 30 et 35 °C".Si l'on regarde plus précisément les prévisions pour les prochains jours, on constate que dès vendredi,(la barre des 30° sera franchie souvent !) autour de 23° sur la façade maritime.Le mois de juillet va commencer « en fanfare » grand soleil, flux de secteur Est qui va assécher la masse d’air et nous apporter de l’air encore plus chaud (29 à 34° sur le région, 26° près des côtes). Une dorsale anticyclonique d’altitude constituant un super rempart face à la dépression centrée sur le proche anticyclonique. Une journée dominicale très ensoleillée et très chaude, puisqueLogiquement, lundi, nous serons toujours protégés de la dépression. Le beau temps semble continuer, et les températures bien que toujours chaudes baisseront un peu par rapport à la veille (16 à 18° le matin, 24 à 32° l’après-midi).Et le beau temps devrait durer jusqu'à mercredi, jour où l'on attend des averses orageuses.