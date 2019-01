Météo France annonce le retour du froid (et de la neige un peu plus tard)

Les prévisions Météo France pour vendredi matin

Neige la semaine prochaine ?

Un peu d'hiver en ce mois de janvier assez doux ? Oui, répond. Les prévisions (encore incertaines) pour les 10 prochains jours laissent apparaitre un net refroidissement dans les Hauts-de-France avant des chutes de neige, qui pourraient être anecdotiques ou plus importantes, selon l'évolution.Dès ce, en soirée, sur l'Avesnois et l'Aisne, quelques flocons sont possibles. Températures minimales de 1 à 3 degrés.on descend sous la barre des 0°C : risque de chaussées glissantes par dépôt de gelées blanches et regel de l'humidité résiduelle.Le week-end sera plus sec et lumineux avec des témpératures entre -2°C et 5°C.Lapourrait faire son apparition en début de semaine prochaine. De lundi à jeudi, selon les dernières prévisions de Météo France . Quelle intensité ? Quelles perturbations éventuelles sur les routes ?Difficile de le dire pour l'instant. Jeudi, par exemple, la carte indique des chutes assez importantes.Il faut évidemment rester prudent si loin de l'échéance.avait annoncé en début de semaine de la neige pour le week-end prochain avant de décaler ses prévisions. Une certitude : le temps sera bien hivernal et froid.