Météo France annonce une semaine de chaleur dans les Hauts-de-France

La masse d'air devrait continuer de chauffer au fil des jours, permettant à l'#été et à la #chaleur de s'installer.

Une semaine estivale en perspective, avec jusqu'à 30°C sur la moitié Nord à partir du milieu de semaine, et des pointes jusqu'à 35°C dans le Sud ! pic.twitter.com/sIaL3c9l8f — Météo Villes (@Meteovilles) 23 juin 2018

© Météo France

© Météo France

Quelques conseils

Buvez beaucoup d’eau à température ambiante

à température ambiante Mouillez-vous et ventilez-vous le corps

et ventilez-vous le corps Ne buvez pas d’alcool

Mangez suffisamment

suffisamment Evitez les efforts physiques

Maintenez votre maison au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit

le jour et en aérant la nuit Prenez des nouvelles de vos proches

TutosRisques : Forte chaleur

Et comme une montre bien réglée, la région s'avance. "La chaleur", prévient Météo France., Météo France prévoit une hausse des températures, surtout à partir de mercredi (26°C) jusqu'à un pic,. À, des prévisions relativement similaires : le week-end prochain devrait se dérouleret une température avoisinant lesD'après les prévisions, ces températures élevées devraient. Pourtant, nous ne sommes pas encore à un niveau de canicule, comme le rappelle la Chaine Météo. "La forte chaleur doit dépasserles valeurs normales de jour comme de nuit, sur une durée d’au moins 3 jours et 3 nuits consécutives. Les seuils de canicule doivent dépasserces moyennes saisonnières", précisent les météorologues.D'ailleurs,pour les mois de juillet et août est relativement, en raison deet de la probabilité élevée, notamment dans la partie Sud de la France.Néanmois, même en l'absence de canicule avérée, les périodes de fortes chaleurs peuvent. Lorsque les températures s'élèvent, lesrecommandent ainsi :