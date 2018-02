Météo France annonce des températures jusqu'à -12°C (et de la neige)

Carte Météo France

Carte Météo France pour les prochains jour

Températures ressenties, c'est quoi ?

Au fil des heures, les prévisions autour de la période de grand froid qui nous attend s'affinent. Selon Météo France, c'est surtout lundi, mardi et mercredi qu'il fera très froid. Avant peut-être, un temps plus perturbé avec de la neige.En attendant, les 5 départements des Hauts-de-France sont pour l'instant en vigilance jaune . Et la préfecture de région a déclenché le plan Grand Froid.Ce samedi, le temps sera sensiblement le même que ces derniers jours. températures entre -4°C et 6°C. Dimanche, une masse d’air froid (-10° à 1500 m d’altitude) va commencer à gagner la région. Mais le soleil va continuer à briller très fort.nous devrions avoir quelques changements côté ciel. Même si l’anticyclone reste sur ses bases, de l’air très froid arrivant à tous les étages va déstabiliser la masse d’air et favoriser la formation de nuages en basses couches pour la fin de matinée. Dans l’après-midi ces nuages vont devenir des cumulus rendant le ciel variable mais le laissant bien lumineux, notez tout de même que(faibles et éparses) sont possibles sur le littoral de la mer du Nord. Le vent restera sensible (rafales de 50km/h sur toute la région)En ce qui concerne les températures,! Les minimales iront de -8°C (Avesnois et Thiérache) à -3°/-4°C sur le littoral*. Entre les deux, il fera -5° et -6° (-12°C en ressenti). Les maximales seront proches de 0° à 1° (, le scénario semble rester à peu près le même (formation de nuages dans le courant de la matinée) mais nous devrions avoir un peu moins de nuages l’après-midi (dans l’intérieur) et plus de risque d’averses en bord de mer. Le vent sera encore une fois plus fort l’après-midi et les températures toujours aussi glaciales (-8° à -3° pour les minimales, -2° à +1° pour les maximales avec un ressenti de -5°/-6°)Rappelons que la température inscrite sur les cartes des bulletins météo, est la température sous abri. La perception des températures par le corps humain varie d'une personne à l'autre et selon les conditions atmosphériques. "Ainsi, à température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme", explique Météo France. Le tableau ci-dessous, réalisé par Franceinfo , explique comment le vent influe sur les températures ressenties. Ex : lorsque le vent souffle à 40km/h et qu'il fait -5°C, la température ressentie est de -14°C.



A Lille des valeurs inférieures à -5°C n’étaient pas arrivées depuis 2013. Il faut ensuite remonter à 2005 (-7,6°C) puis 1986 (-11,1°C le 21 février). Les températures prévues par Météo France la semaine prochaine sont 8 à 10 degrés sous les normales saisonnières.

Neige ?



A partir de jeudi, le froid va un peu diminuer mais devrait laisser la place à d'importantes chutes de neige. On ne connaît pas encore les cumuls possibles mais on sait que les flocons risquent de tenir au sol étant donné la "sécheresse" actuelle. Des chutes annoncées pour l'instant jusqu'à dimanche.



Mais attention, il faut rester prudent puisque les prévisions à plus de 3 jours ne peuvent être fiables à 100%. Episode neigeux à suivre dans les prochains heures donc...