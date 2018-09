Météo France annonce des vents forts sur les Hauts-de-France

Capture d'écran Météo France

Coup de vent et coup de froid. On va perdre une dizaine de degrés dans les heures qui viennent et le vent va accompagner cette chute des températures selon Météo France. La nuit prochaine (de jeudi à vendredi), après un début de nuit calme, le ciel se chargera en seconde partie de nuit avec l'arrivée par l'ouest d'une dégradation (associé à un creusement dépressionnaire qui circule du nord de l'Angleterre à la Mer du Nord).Cette dégradation apportera un ciel couvert avec des pluies faibles à temporairement modérées (au passage rapide du front froid) et surtout du vent. Il deviendra assez fort et il est accompagné de rafales de 60 à 80 km/h dans les terres, 80 km/h sur le littoral de la Somme, 90 à 100 km/h le long des côtes du Pas de Calais.Cette dégradation se décalera vers l'est en cours de matinée. A l'arrière, des éclaircies reviendront timidement puis au fil des heures seront de plus en plus belles.Vent entre 60 et 80 km/h voire ponctuellement 90 km/h dans la journée.Tout ce vent et cette fraîcheur seront accompagnés de pluie. On prévoit en cumul de 2 à 5 mm, localement 7 mm.Ces rafales s'atténueront puis disparaitront en soirée. LMais attention, Météo France estime qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes.