Météo France annonce un week-end très chaud

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Jusqu'à 30 degrés dimanche. Selon Météo France, la température va monter d'un bon cran dans les Hauts-de-France ce week-end. D'abord samedi : autour de 25/27 degrés (un pu moins sur la côte). Et encore plus chaud dimanche matin. Environ 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Quelques cumulus de beau temps parviendront à se former mais sans altérer l’impression de beau temps.Grand soleil donc au moins jusqu'à dimanche midi. Cela devrait alors craquer à de nombreux endroits de la région.Dès lundi, retour à des températures proches des normales et alternance de pluie et d'éclaircies. 14 à 22 degrés.Mardi, le temps sera souvent très nuageux et pluvieux. Avec des températures de 12 à 24 degrés. Profitez donc bien du week-end, ça ne va pas durer !