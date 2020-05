Météo France : chaud ce jeudi 21 mai ! Et pour la fin de semaine ?

La suite de ce long week-end

► JeudiPour démarrer ce long pont de l’ascension, la situation reste globalement stable.Au petit matin, on retrouve un ciel peu nuageux, bien éclairé avec tout de même des cumulus qui se mettent doucement à bourgeonner dans la matinée.Au fil de l’après-midi, ces cumulus continuent de gonfler par évolution diurne, le ciel alternera donc entre nuages et beaux passages ensoleillés.Des ondées pourront circuler dans les terres et être très localement accompagnées d’un coup de tonnerre…On aura un peu de vent au littoral.► TempératuresLes températures minimales seront douces pour la saison.12 à Saint Quentin et Berthenicourt13 à Boulogne et Equihen PlageLes maximales, elles, seront 10 degrés au-dessus des moyennes28 à Compiègne et Jonquières29 à Valenciennes et Bruay-sur-L’escaut► VendrediOn a le passage d’une dégradation de faible activité.Le ciel sera donc plus encombré que les jours précédents et des averses sont à attendre en fin de matinée. Le vent se renforce encre un peu, avec des rafales possibles jusque 60 km/h en bord de mer.Enfin la masse d’air se rafraichit quelque peu. Conséquence : les températures commencent à baisser en journée.► SamediC’est surtout samedi que l’on sentira la différence en passant sous les 20 degrés, avec un ciel de traine et quelques averses. On notera des rafales de vent partout, de 50 à 70 km/h.► Et puis dimancheOn gardera un ciel partagé entre nuages et éclaircies toute la journée► QUALITE DE L AIR pour jeudi 21 maiLa qualité de l'air devrait rester bonne sur le littoral et moyenne sur le reste de la région. La formation d'ozone sera toutefois limitée par l'arrivée d'une perturbation atmosphérique (vent faibles, averses possibles).Atmo Hauts-de-France surveille la qualité de l'air, avec plus de 40 stations de mesures fixes réparties dans toute la région.Plus d'infos sur atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez