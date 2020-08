Météo France : l'épisode de canicule devrait durer jusqu'à mercredi soir dans les Hauts-de-France

Peu de changement mercredi

La canicule va malheureusement jouer les prolongations dans la région. Ce mardi matin, plus de douze heures après avoir prolongé la vigilance rouge, dans les Hauts-de-France, jusqu'au mercredi 12 août à 7H, la zone de défense et de sécurité de la Zone Nord a averti que l'épisode caniculaire, "remarquable en terme d'intensité et de durée", se prolongerait finalement jusqu'à mercredi soir, 21H.Des températures élevées sont à nouveau attendues ce mardi : Météo France prévoit 35°C à 37°C à l'intérieur des terres, contre 29°C à 34°C sur la Côte d'Opale. "Les températures évoluent peu au cours de la journée de mercredi avant d'amorcer une baisse sensible à partir de jeudi", est-il encore indiqué.D'importantes averses orageuses sont également prévues à partir de ce mardi, en fin de journée. Long de cinq jours, "cet épisode devrait se situer parmi les 5 épisodes les plus sévères observés en France au cours des dernières décennies, en deçà néanmoins des canicules historiques de 2003 et 2006", selon Météo France.