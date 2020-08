Météo France : l'épisode de canicule s'achèvera "au plus tôt" jeudi soir dans les Hauts-de-France

Peu de changement mercredi

La canicule va encore jouer les prolongations dans la région. Ce mercredi matin, une fois de plus, la zone de défense et de sécurité de la Zone Nord a prolongé la vigilance rouge, dans les Hauts-de-France, jusqu'au jeudi 13 août à 21H "au plus tôt".Des températures élevées sont à nouveau attendues ce mercredi : Météo France prévoit jusqu'à 36 degrés dans les terres et jusqu'à 34°C sur la Côte d'Opale. "Les températures évoluent peu au cours de la journée de mercredi avant d'amorcer une baisse sensible à partir de jeudi", est-il encore indiqué.D'importantes averses orageuses sont prévues ce mercredi en Picardie et dans le sud du Pas-de-Calais. Les températures se maintiennent aux alentours de 34-36°C dans l'intérieur des terres, contre 30°C sur le littoral.