Météo France : les nuages dominent ce jeudi 9 juillet dans les Hauts-de-France. Et pour les prochains jours ?

► JeudiLa perturbation arrivée hier, a posé ses valises pour un petit séjour dans les Hauts-de-France.Ce matin le ciel est donc encombré de nuages porteurs de pluies faibles et éparses, plus « espacées » qu’hier, sauf sur le sud de notre territoire où grâce aux hautes pressions le temps est plus agréable et laisse passer de belles éclaircies. Le Vent d'ouest à sud-ouest généralement modéré, à assez fort vers les côtes du Nord-Pas-de-Calais avec des rafales entre 40 et 50 km/h temporairement 60 km/h.► L’après-midiTout est identique pour l’après-midi, mais vous noterez quand même que cette fois-ci les nuages vont dominer sur l’ensemble de nos départements. (Même sur le sud !)► TempératuresLes températures sont douces dès le lever du jour, elles évoluent entre 13° et 15°, les maximales, malgré les nuages vont « s’envoler » sur l’Aisne, sur l’Oise pour atteindre 26° à 28°, tandis qu’ailleurs Météo France annonce 17° à 25°.► Météo des plagesTemps pluvieux, temps pour les curieux ! Curieux de découvrir les merveilleux endroits qui bordent notre littoral, curieux de savoir qui gagnera à « 1,2,3…soleil » ! Quoiqu’il en soit cette journée s’annonce encore maussade pour les juilletistes ! Le ciel est couvert et délivre de petites pluies éparses, le vent d'Ouest à Sud-Ouest est de 25 nœuds, soit force 6 B, en première partie de journée, puis il va diminuer un peu de 15 à 20 nœuds, soit force 4 à 5 B.Les températures de l’air affichent 17° à 20°, celles de l’eau 17° et 18°.L’indice UV prévu demain reste faible 3.► Qualité de l’airLes conditions météo du jour sont plus propices à la formation d'ozone sur le sud de la région, la qualité de l'air y sera donc moyenne. Elle devrait rester bonne partout ailleurs, en lien avec le passage d'une perturbation. Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.frPOUR LES PROCHAINS JOURS► VendrediDans le courant de la matinée la perturbation va nous quitter pour une nouvelle destination, nous passerons alors en ciel de traîne alternant passages nuageux, éclaircies et averses, averses qui l’après-midi vont se cantonner au nord de la région. Le vent d’ouest va aussi basculer au nord-ouest après le départ de la perturbation, il soufflera modérément. Les températures seront en baisse l’après-midi 17° à 23°.► SamediLe temps sera plus calme mais les températures fraiches pour la saison. Pas grand-chose à signaler si ce n’est le risque de petites ondées à la mi-journée près de la frontière belge. Minimales de 9° à 13°, maximales de 17° à 22°.► DimancheC’est une journée bien ensoleillée qui nous attend avec des maximales qui vont remonter d’un cran (19° à 24°)Texte : Anne-Sophie Roquette