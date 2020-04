Météo France - Pâques : les prévisions pour ce dimanche 12 avril (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Le temps change et se dégrade aujourd’hui. En attendant, notre journée dominicale démarre sous un franc soleil, avec un vent orienté au secteur sud, faible à modéré. C’est justement par le sud que vont arriver les nuages, ils vont rendre le ciel plus chaotique l’après-midi, pourront donner localement des averses.Météo France nous signale sur le sud-ouest de la région des averses parfois orageuses (accompagnées de rafales de vent, voire de grêles), ces orages devraient ensuite se décaler, en fin de journée, vers le nord-est des Hauts-de-France, tout en épargnant l’extrême nord de la région.Les températures du jour restent très douces pour la période, 6° à 11° au petit matin, et 18° à 24° du nord au sud l’après-midi, avant les orages.Les averses se poursuivront dans le courant de la nuit prochaine, et nous les retrouverons sur la moitié sud lundi matin, tandis qu’au nord ce seront de faibles pluies qui vont tomber.Ceci dit, la dégradation ne va pas durer longtemps, puisque dans l’après-midi, progressivement, par le nord-ouest le soleil fera son retour.Ce qui va toutes et tous nous marquer, sera le retour de températures de saison ! Le matin la baisse sera minime avec 6° à 8° sous abri, en revanche dégringolade l’après-midi avec des maximales de 12° à 15°. A noter également le vent de nord-est modéré à assez-fort avec des rafales autour de 50 km/h dans les terres, jusqu’à 90 km/h en bord de mer.: retour de conditions anticycloniques. Pas mal de nuages bas seront présents sur une bonne partie de la région sauf sur le sud où le soleil brillera généreusement. L’amélioration se fera sentir en fin de journée pour tout le monde. Minimales de 2° à 4° dans l’intérieur, de 4° à 6° sur la côte où les maximales iront de 12° à 14° l’après-midi mais de 14° à 16° dans l’intérieur. (Vent modéré à la côte): c’est une belle journée qui s’annonce, avec un petit vent d’est faible, des températures toujours fraîches au lever du jour (3° à 5°) mais qui remontent bien en journée 17° sur les Flandres maritimes, 18° à 20° partout ailleurs. (Indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance).Qualité de l’air avec ATMO : la qualité de l'air sera médiocre sur l'ensemble de la région en raison des conditions météorologiques favorables à la formation d'ozone. Même avec un air moyen, il est recommandé de continuer à aérer votre domicile au moins 20 minutes par jour.