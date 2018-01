Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange vent violent et vagues-submersion

© Météo France

Vigilance vagues-submersion sur le littoral

Météo France vient de placer ce mardi les cinq départements de la région Hauts-de-France enDesde mardi à mercredi. La vigilancemercredi pour le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme et l'Oise pour durer au moins jusqu'à 16h."À partir de la nuit prochaine,d'abord sur le littoral en lien avec une tempête nommée 'Eleonor' qui va circuler sur la moitié nord des îles britanniques vers la mer du Nord", détaille Météo France dans son bulletin de vigilance. "Un passage pluvieux actif avec desva traverser nos départements d'ouest en est en cours de nuit.""Les rafales d'abord de sud-ouest vont s'orienter à l'ouest durant la nuit avec des, jusqu'à 120 km/h sur le littoralDes rafales du même ordre sont prévues mercredi jusqu'en première partie d'après-midi sous un régime d'averses orageuses. Elles faiblissent ensuite", ajoute Météo France.Le littoral de laet duest également placé enà partir de 10h mercredi et jusqu'à 14h."La combinaison des ces vents forts, de fortes vagues et de coefficient de marée élevés nécessite le passage en orange sur le littoral de la Somme et du Pas-de-Calais pour la pleine mer de mercredi à la mi-journée pour le phénomène de vagues submersion", précise le bulletin. "Heure decoefficient de marée de 106."