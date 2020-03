Météo France place le Pas-de-Calais en vigilance orange crues et inondations

Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange crue et inondations, ce mardi 10 mars, par Météo France Selon le site gouvernemental Vigicrues , le secteur du Montreuillois et de la Canche sont particulièrement concernés par le "risque de crue génératrice de débordements importants". Les autres cours d'eau sont indiqués en vigilance jaune.D'autres départements ont été placés en vigilance orange crue et inondations : il s'agit de la Gironde, la Seine-Maritime et l'Eure.